Messi face au Bénin : une soirée sportive devenue vitrine pour le pays

Le Bénin n’a pas seulement été l’adversaire de l’Argentine pour la dernière apparition de Lionel Messi avec l’Albiceleste. Mais au-delà du match tant attendu, cette rencontre a surtout offert aux Guépards une exposition exceptionnelle, au cœur d’une soirée suivie bien au-delà des frontières argentines.

Il y avait le football, bien sûr. Mais il y avait aussi tout ce qui entourait cette soirée particulière au stade Monumental de Buenos Aires. En effet, face au Bénin, Lionel Messi disputait son dernier match sous le maillot de l’Argentine. Pour le monde du football, l’événement était donc avant tout celui des adieux du numéro 10. Pourtant, pour le Bénin, cette rencontre a offert une vitrine internationale difficile à ignorer.

Si l’Argentine s’est finalement imposée 3-0, avec des buts de Nicolás Otamendi, Nico Paz et Lionel Messi sur penalty, les Béninois ont toutefois longtemps résisté, notamment en première période. Mais au-delà du score, cette rencontre aura surtout offert une exposition particulière au Bénin.

Certes, les Guépards étaient venus disputer un match amical face à une Argentine qui sortait d’une finale de Coupe du monde perdue contre l’Espagne. Pourtant, malgré la qualité de l’adversaire et l’enjeu particulier de cette soirée, les Béninois ont su résister et rendre la partie disputée pendant une bonne partie de la rencontre. Surtout, le nom du Bénin s’est retrouvé associé à celui de Lionel Messi dans une soirée suivie bien au-delà des frontières argentines.

L’Amazone aux côtés de Messi

Avant le coup d’envoi, Lionel Messi a reçu une statuette représentant l’Amazone, remise par Sessi D’Almeida, capitaine des Guépards pour cette rencontre. Le geste était accompagné d’une lettre qui donne tout son sens au choix de ce cadeau.

Le choix n’était donc pas anodin. À travers cette statuette, le Bénin cherchait à faire connaître autre chose que son équipe nationale : son histoire, son patrimoine et l’une de ses figures les plus connues. La scène a d’autant plus retenu l’attention qu’elle s’est déroulée lors d’une soirée entièrement tournée vers Messi. Pour sa dernière apparition avec l’Argentine, le joueur était au centre de toutes les attentions. Le symbole béninois s’est ainsi retrouvé, lui aussi, dans les images de cette soirée.

Un autre détail allait dans le même sens. À côté de Messi, Saturnin Allagbé apparaît avec un pull à capuche blanc portant clairement la signature « Bénin, Un Monde de Splendeurs ». La scène est particulièrement forte. D’un côté, il y a Messi, figure mondiale du football, dont la dernière apparition avec l’Argentine avait attiré plus de 85 000 spectateurs au Monumental et suscité une couverture médiatique internationale. De l’autre, il y a des symboles béninois qui apparaissent dans ce décor, au milieu des joueurs argentins et devant les caméras.

Une vitrine, mais surtout une occasion à saisir

Le Bénin a donc eu une vraie vitrine. Le tourisme, la culture, le patrimoine, le football, les événements internationaux : tous ces domaines peuvent se nourrir les uns des autres.

À Buenos Aires, les Guépards ont joué leur match. Ils ont résisté face à une sélection argentine qui voulait offrir à Messi une sortie à la hauteur de sa carrière. Avant même le début de la rencontre, le Bénin avait déjà marqué cette soirée de son empreinte avec l’Amazone remise à Messi. Un symbole du pays qui s’est retrouvé associé, le temps d’un échange entre capitaines, à la dernière apparition de la star argentine avec sa sélection.

C’est peut-être cela qu’il faudra retenir de cette soirée. Le Bénin n’a pas remporté le match. Mais il a occupé une place sur une scène mondiale où les projecteurs étaient exceptionnellement nombreux. Et, cette fois, les symboles du pays étaient eux aussi au rendez-vous.