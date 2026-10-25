Michigan : Donald Trump fait un compliment controversé sur les fesses de Nicki Minaj

Le président américain Donald Trump a commenté le corps de la rappeuse Nicki Minaj devant ses partisans dans le Michigan, dimanche 25 octobre 2026, aux États-Unis. « Au fait, j’ai déjà vu de sacrément belles fesses, C’est difficile de passer à côté », a-t-il lancé, avant de la désigner et de lui demander de se lever.

Le président a ensuite tenté de désamorcer sa remarque. « J’espère que Nicki ne s’est pas sentie insultée, mais nous aimons Nicki », a-t-il déclaré, en rappelant qu’elle était à ses côtés « depuis longtemps ».

Une rappeuse devenue visage de la campagne républicaine

Nicki Minaj avait fait le trajet avec Donald Trump à bord d’Air Force One, avant de s’exprimer à son tour devant la foule. « Je suis très honorée de travailler avec ce président. Il représente la résilience », a-t-elle affirmé, estimant qu’il avait « changé l’énergie de notre pays ». Elle a aussi appelé les électeurs du Michigan à voter républicain, alors que le président soutenait le candidat au Sénat Mike Rogers et le candidat au poste de gouverneur John James.

Longtemps critique du président Trump sur l’immigration, la rappeuse s’était présentée comme sa « fan numéro un » en janvier 2026, lors d’un événement du département du Trésor consacré aux « comptes Trump ».