Minerais critiques : les États-Unis et l'Ukraine concluent leur premier investissement commun

Dix-sept mois après la signature de l’accord sur les minerais entre Washington et Kiev, le fonds d’investissement américano-ukrainien a conclu, le 2 octobre 2026, sa première transaction dans les minerais critiques en Ukraine. Il engagera environ 30 millions de dollars dans une « plateforme d’investissement conjointe » avec BGV Group, société fondée par Hennadiï Boutkevytch, milliardaire et copropriétaire d’ATB, la plus grande chaîne de supermarchés du pays. Quatre autres projets sont annoncés en même temps, ce qui porte le total à environ 70 millions de dollars. Ce premier dossier minier arrive alors que l’Ukraine aborde un nouvel hiver sous les frappes russes.

Conor Coleman, chef des investissements de l’agence américaine de financement du développement (DFC), a donné ces chiffres à Reuters. Selon lui, ces projets montrent le soutien de Washington à Kiev dans la guerre contre la Russie. « Il est absolument impératif, pour le peuple ukrainien, que nous investissions maintenant », a-t-il déclaré en entretien, en évoquant les destructions qui continuent de frapper le pays.

Le fonds est issu de l’accord signé à Washington le 30 avril 2025, sous l’impulsion de Donald Trump. La DFC y a versé 75 millions de dollars pour financer des projets dans les minerais, l’énergie et les infrastructures. Cinq secteurs stratégiques sont visés, des minerais et de la défense à l’énergie et aux infrastructures.

La plateforme avec BGV Group commencera par des projets miniers à un stade précoce, répartis dans tout le pays. Elle visera des gisements de terres rares, d’uranium, de béryllium et de zirconium. Conor Coleman en précise la logique : « Ils figurent tous sur la liste américaine des minerais critiques, cela correspond donc très bien à ce que nous cherchons à faire, du point de vue des priorités de l’administration ».

Des projets énergétiques avant l’hiver

Deux des quatre autres projets visent à protéger les réseaux d’électricité et de chauffage, après la hausse des attaques russes contre les infrastructures essentielles. La DFC vient d’accorder à DTEK, premier groupe énergétique privé d’Ukraine, un prêt proche de 100 millions de dollars. Cet argent financera un système de batteries capable d’alimenter environ 600 000 foyers pendant deux heures au maximum en cas de coupure.

Le fonds prendra aussi une participation dans une plateforme de cogénération d’électricité et de chaleur. Elle doit construire et exploiter plusieurs « centres énergétiques » destinés à rétablir l’approvisionnement des ménages dans les zones touchées. Conor Coleman a ajouté que le fonds cherche de nouveaux capitaux pour augmenter sa capacité d’investissement.