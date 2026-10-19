MOAB : l’Iran brandit le père de tous les missiles après les révélations américaines

Après les révélations sur les plans militaires américains autour de la bombe MOAB, un haut responsable iranien menace de frapper les infrastructures énergétiques et les investissements des adversaires de Téhéran dans la région.

Le dimanche 18 Octobre, le général de brigade Mohammad Reza Naqdi, conseiller principal du commandant en chef des Gardiens de la révolution, a averti devant des milliers de participants à la campagne « Sacrifice pour l’Iran », organisée dans la ville de Sari, au nord du pays que son pays disposait d’une arme qu’il présente comme le « père de tous les missiles ».

Le responsable militaire a déclaré : « Nous avons préparé le père de nos missiles, et si l’ennemi commet la moindre erreur, son attaque est vouée à l’échec, et il n’y aura aucune issue pour lui », a-t-il déclaré, selon le site web de Press TV EN.

Pour rappel, la semaine dernière, des informations faisant état de plans militaires américains prévoyant une éventuelle utilisation de la bombe GBU-43/B MOAB contre des installations iraniennes. Surnommée la « mère de toutes les bombes », cette arme conventionnelle figure parmi les plus puissantes de l’arsenal américain.

Le général iranien a précisé que les infrastructures et les investissements énergétiques appartenant aux adversaires de Téhéran dans la région pourraient être exposés à des frappes. « En cas d’erreur d’appréciation, toutes les plateformes d’infrastructure et les investissements énergétiques appartenant aux agresseurs dans la région seront à portée opérationnelle, et leur sécurité sera directement compromise », a déclaré Naqdi.

Téhéran mise sur sa capacité de riposte

Par ailleurs, Naqdi affirme que les forces armées iraniennes ont démontré leurs capacités balistiques et leur aptitude à dissuader leurs adversaires face aux menaces militaires américaines. Il assure que l’Iran est en mesure d’apporter une réponse décisive à toute attaque.

Cependant, le responsable a insisté sur le fait que la puissance de l’Iran ne repose pas uniquement sur son équipement militaire, mais aussi sur la détermination de son peuple.