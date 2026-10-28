« Négocier la sécurité de l'Europe sans l'Europe ? » : Zelensky interpelle la Russie et la Chine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi, mercredi 28 octobre, aux ambitions de la Russie sur la sécurité du continent, alors que l’Ukraine prépare de nouveaux pourparlers. « La Russie veut négocier quelque chose de nouveau. Je ne sais pas exactement de quoi ils parlent, une sorte d’architecture de sécurité en Europe. Mais comment peut-on négocier la sécurité de l’Europe sans l’Europe ? Qu’allez-vous négocier ? Avec qui ? Avec la Chine ? Intéressant. » Il s’est ainsi adressé directement à Moscou, et la mention de la Chine laisse entendre qu’il vise la rencontre envisagée avec Xi Jinping.

Kiev refuse d’être écarté des discussions

Ces propos sont intervenus le jour même où le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov a affirmé que Moscou et Washington avaient convenu de reprendre des pourparlers à trois avec Kiev, sans représentants européens. Volodymyr Zelensky a reconnu que la Russie ne souhaite pas la présence des Européens, mais il a refusé d’y renoncer : « Nous espérons que, d’une manière ou d’une autre, nous trouverons un moyen d’impliquer l’Europe. Je ne vois pas cela se faire sans l’Europe. »

Le dirigeant ukrainien a aussi estimé que le Kremlin présente de nouveau ses anciennes exigences comme des garanties de sécurité pour lui-même. En effet, Moscou réclame depuis des années un accord global sur la sécurité européenne et un recul de l’OTAN près de ses frontières. Le volet chinois reste donc au centre du dossier : le secrétaire d’État américain Marco Rubio a confirmé le 19 octobre que des discussions étaient en cours sur une rencontre entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping, en marge du sommet de l’APEC, prévu les 18 et 19 novembre à Shenzhen.