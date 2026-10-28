Trump annonce une rencontre Poutine - Zelensky, sans date ni lieu

Les présidents russe et ukrainien ne se sont plus retrouvés face à face depuis 2019, mais Donald Trump affirme qu’une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se prépare. En effet, le président américain l’a déclaré le 28 octobre 2026 aux États-Unis, à son retour d’un déplacement de campagne au Texas, dans une vidéo diffusée par la Maison-Blanche sur X. « Nous réalisons beaucoup de progrès avec la Russie et l’Ukraine. Une rencontre sera organisée très bientôt », a-t-il lancé à des journalistes. Interrogé sur les participants, il a répondu : « Le président Poutine et le président Zelensky. Et je pense que de grands progrès sont en train d’être réalisés ».

Toutefois, Trump n’a indiqué ni calendrier, ni lieu, ni format pour cette rencontre et n’a pas non plus précisé s’il y participerait lui-même. De leur côté, ni Kiev ni Moscou n’avaient confirmé publiquement leur accord.

Cette annonce n’est pas la première du genre. En effet, le président américain avait déjà évoqué une telle perspective en août 2025. Il avait alors assuré : « Il y a de bonnes chances qu’une rencontre ait lieu très bientôt » mais les deux dirigeants ne se sont pourtant pas retrouvés depuis. Rappelons que leur seule rencontre en personne remonte au sommet de Paris du 9 décembre 2019, organisé au format Normandie.