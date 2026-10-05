Nigeria : 32 morts dans le crash d’un avion militaire, Tinubu décrète 3 jours de deuil national

Le Nigeria est en deuil après le crash d’un avion de l’armée de l’air qui a coûté la vie aux 32 personnes présentes à bord. D’après les médias locaux, l’appareil s’est écrasé ce lundi 5 octobre dans l’État d’Ondo, dans le sud-ouest du pays. Face à ce drame, le président Bola Tinubu a décrété trois jours de deuil national.

L’appareil impliqué dans l’accident est un ATR-42 de l’armée de l’air nigériane. Selon des sources concordantes, il effectuait une mission de routine lorsqu’il s’est écrasé à proximité d’une base navale. À son bord se trouvaient 25 passagers et sept membres d’équipage. Il n’y a eu aucun survivants.

Une enquête en cours

Après l’annonce du bilan, Bola Tinubu a exprimé sa « profonde tristesse » et présenté ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu’aux membres de l’armée de l’air. Le chef de l’État a également demandé à l’armée de l’air nigériane d’ouvrir immédiatement une enquête approfondie afin de déterminer les causes de l’accident et d’éviter qu’un tel drame ne se reproduise. Les opérations de recherche et de secours avaient été déclenchées après la perte de contact avec l’appareil.

Hommage national

En hommage aux militaires disparus, Tinubu a annoncé trois jours de deuil national. Il a également ordonné que les drapeaux soient mis en berne dans tout le pays pendant cette période. La présidence indique que les noms des militaires décédés seront communiqués après que leurs familles auront été informées. Ce crash constitue un nouveau drame majeur pour les forces armées nigérianes, engagées depuis plusieurs années dans des opérations de sécurité à travers le pays.