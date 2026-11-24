Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu son titre au Sénégal mardi 24 novembre 2026 à Lausanne, en Suisse. Il annule ainsi la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui avait déclaré les Sénégalais forfaits pour la finale de la CAN 2025 et attribué la victoire au Maroc sur tapis vert, 3-0. Le TAS confirme le résultat du terrain, 1-0 pour le Sénégal après prolongation. Plus de dix mois après la finale du 18 janvier 2026 à Rabat, il tranche un litige né du départ momentané des joueurs sénégalais de la pelouse, en protestation contre un penalty accordé au Maroc.

Une décision qui relevait du seul arbitre

La Fédération sénégalaise de football (FSF) défendait que la reprise du match à la 109e minute (90+19) par l’arbitre Jean-Jacques Ngambo Ndala relevait de la doctrine du « field of play » et ne pouvait donc pas être revue. Le TAS lui donne raison, car les deux équipes étaient revenues sur le terrain et voulaient reprendre le jeu. Ainsi, la décision de relancer la rencontre ou de l’arrêter appartenait à l’appréciation de l’arbitre, et ses effets se limitaient au terrain. À l’inverse, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) soutenait que cette décision ne relevait pas du « field of play », que la sortie temporaire des Sénégalais violait les articles 82 et 84 du règlement de la CAN, et que l’arbitre aurait dû arrêter le match.

Les articles 82 et 84 écartés

Le TAS rejette cette lecture, puisque les articles 82 et 84 ne s’appliquent que lorsque l’arbitre constate l’arrêt définitif de la partie, ce qui n’a pas été le cas. Il reconnaît pourtant un climat de forte tension, mais estime que le jugement de l’arbitre n’a pas été influencé par des éléments extérieurs au jeu et que sa décision n’est pas arbitraire. Il en conclut que l’arbitre n’a commis « aucune erreur de droit ». Par ailleurs, il rappelle que la FSF, l’entraîneur Pape Thiaw et plusieurs joueurs ont déjà été sanctionnés par la CAF dans des procédures distinctes, et la décision du jury disciplinaire de la CAF est donc rétablie.

La formation arbitrale était présidée par le Français Gérald Simon, avec l’Allemand Ulrich Haas et l’Italien Luigi Fumagalli. Elle a statué à l’unanimité. Le Sénégal avait déposé son appel le 25 mars 2026 et l’audience s’est tenue le 8 octobre à Lausanne. La sentence motivée a été communiquée aux parties et sera publiée plus tard, sauf demande de confidentialité. Le TAS précise que son résumé n’est pas officiel et que seul le texte de la décision écrite fait foi. Le Sénégal remporte ainsi un deuxième titre continental, après celui de la CAN 2021.