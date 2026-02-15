Nigeria : trois avions américains débarquent avec des troupes et du matériel militaire

Trois avions militaires des États-Unis se sont posés à Maiduguri, capitale de l’État de Borno, pour amorcer un déploiement stratégique d’envergure en Afrique de l’Ouest. Ces appareils transportent des munitions et du personnel destinés à soutenir l’armée nigériane dans sa bataille contre les organisations djihadistes. D’autres convois sont attendus dans les jours à venir, marquant une escalade de l’implication américaine dans le conflit régional. Selon des officiels des deux nations, cette mobilisation s’insère dans un cadre de coopération militaire, avec des opérations programmées dans plusieurs zones sensibles du pays.

États-Unis et Nigeria : une coopération militaire contre les menaces djihadistes

L’arrivée de ces premiers appareils lourds au Nigeria dont des avions cargos C-17, symbolise un tournant dans la stratégie de sécurité que Washington déploie en Afrique sahélienne. Les derniers mois ont marqué une accélération spectaculaire de cette coopération sécuritaire. À la fin décembre 2025, Washington a orchestré des frappes de missiles Tomahawk contre des installations de l’État islamique au Nigeria, démontrant une volonté nouvelle d’engagement opérationnel direct. Le Congrès américain a approuvé plus de 410 millions de dollars pour les opérations de contre-insurrection dans la région en 2026. Dans ce cadre, Washington a annoncé le déploiement d’environ deux cents soldats au Nigeria. Cette nouvelle phase représente une inflexion significative dans un engagement qui s’est construit graduellement au cours des derniers mois.

Le déchargement du matériel militaire a commencé dès vendredi soir, selon des sources officielles qui ont parlé sous le couvert de l’anonymat pour des raisons opérationnelles, rapporte le New York Times. Des responsables du Pentagone ont confirmé que le premier contingent de soldats américains, quelque cent hommes sont arrivés au cours du week-end. Les appareils ont déchargé des munitions, des charges d’obus, des cartouches et divers équipements d’armement destinés à équiper les forces nigérianes engagées dans la lutte contre les organisations armées. Plusieurs vols de transport de fret supplémentaires sont attendus dans les semaines qui suivront, afin d’acheminer davantage de ressources vers trois sites stratégiques disséminés à travers le territoire nigérian. Le scénario envisagé implique une présence américaine structurée autour de centres de commandement, où le personnel opérera dans des rôles non-combattants, en soutien direct aux forces locales.

Enjeux stratégiques et implications régionales pour l’Afrique de l’Ouest

Les zones d’intervention prévues selon les sources, s’étendent au-delà de la seule région de Borno, théâtre historique de l’activité de Boko Haram. Des détachements seront positionnés dans plusieurs États du nord, où les réseaux extrémistes exercent depuis longtemps un contrôle territorial fragmenté, ainsi que dans des régions du centre-nord et de la ceinture centrale, où les violences communautaires entre populations pastorales et agricoles se sont, dans certains récits politiques, amalgamées à un conflit de nature religieuse.

Au-delà du soutien tactique aux forces nigérianes, cette présence renforcée signale aussi une volonté des États-Unis de maintenir leur influence géopolitique dans une région convoitée par d’autres puissances. Les vols de transport prévus dans les semaines qui suivront suggèrent que le gouvernement américain envisage une présence pérenne, pas une simple opération temporaire. Les autorités nigérianes, pour leur part, considèrent ce partenariat comme un élément central de leur stratégie de sécurité nationale face à des adversaires établis et en constante évolution.