Nucléaire iranien : une décision du Guide suprême attendue après les négociations avec le Qatar

La question nucléaire est toujours au centre des tensions entre Washington et Téhéran. Mojtaba Khamenei, le Guide suprême iranien, doit se prononcer dans les prochains jours sur la proposition de médiation présentée par le Qatar. Selon Axios, ce mercredi 28 octobre, cette offre vise à convaincre Téhéran d’accepter des concessions nucléaires afin d’écarter le risque de nouvelles frappes américaines et israéliennes. L’offre prévoit aussi que l’Iran autorise des inspecteurs de l’ONU à accéder aux sites nucléaires endommagés, en échange d’un allègement partiel des sanctions et de l’accès à des avoirs gelés.

Le nucléaire reste le principal point de friction entre Washington et Téhéran. Donald Trump répète que l’Iran ne doit jamais obtenir l’arme atomique, tandis que Téhéran affirme que son programme est à usage civil. Un responsable iranien a rejeté ce mercredi le projet qatari. Il estime qu’il ne contenait que « des idées inacceptables » et qu’aucune concession ne serait faite.

Un calendrier sous forte pression

Avec des mesures de confiance quotidiennes et plusieurs pays garants, le projet prévoit un calendrier de sept jours. La décision finale revient au Guide suprême. Des responsables américains et israéliens envisagent une semaine de bombardements après les élections de mi-mandat si aucun accord n’est trouvé.

Plusieurs cibles seront visées notamment les dirigeants, les infrastructures énergétiques et les sites nucléaires si aucun accord n’est trouvé. Au sujet des négociations, Donald Trump a déclaré : « Nous verrons si les négociations peuvent aboutir. »