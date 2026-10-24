Obama raille Pete Hegseth et sa vision de la virilité des troupes américaines

L’ancien président Barack Obama a tourné en dérision le secrétaire à la Défense Pete Hegseth samedi 24 octobre 2026, lors d’un meeting de campagne à Cleveland, dans l’Ohio, aux États-Unis. Il a reproché au chef du Pentagone de s’occuper davantage du physique des soldats que des problèmes du pays : « Vous avez un secrétaire à la Défense entièrement concentré sur des sujets importants, comme les mâchoires et le taux de testostérone de nos troupes !… Combien de temps pensez-vous que ce secrétaire à la Défense passe le matin à se regarder dans le miroir ? Vous savez, il travaille sa coiffure, parce que c’est à ça que ressemblent les guerriers ! » à déclaré l’ancien président.

En outre, Barack Obama, qui faisait campagne aux côtés d’Amy Acton, candidate démocrate au poste de gouverneur, a jugé que l’administration de Donald Trump manquait de sérieux. Il a lancé : « Ce ne sont pas des gens sérieux. Et le problème, c’est que c’est vous qui finissez par payer le prix de leur manque de sérieux. ».

Les mesures de Pete Hegseth sur la forme physique et la testostérone

Pour rappel, le 30 septembre 2025, devant des centaines de généraux et d’amiraux réunis à Quantico, en Virginie, Pete Hegseth avait annoncé un durcissement des règles sur l’apparence et la condition physique. « Franchement, c’est fatigant de regarder des formations de combat, ou n’importe quelle formation, et d’y voir des soldats en surpoids », avait-il déclaré avant d’ajouter : « Fini les barbus ». Pour justifier cette ligne, il avait comparé les règles de tenue à la théorie de la vitre brisée : « Si on laisse passer les petites choses, les grandes finissent par passer aussi ; il faut donc s’occuper des petites choses. »

Ses directives ont ensuite imposé un entraînement physique à chaque jour de service, deux tests de condition physique par an et le visage rasé pour la plupart des militaires. Le ministre est allé plus loin le 15 juillet 2026 dans une vidéo intitulée « The High-T Department of War », il a annoncé un dépistage annuel du taux de testostérone pour les militaires de 30 ans et plus.

Le traitement éventuel, dont la thérapie de remplacement hormonal, reste au choix de chacun. Pete Hegseth a assuré que le programme n’avait rien d’un dopage : « Ce n’est pas une question d’amélioration artificielle. Il s’agit de restaurer et d’optimiser vos capacités naturelles, de protéger votre longévité et de garantir la base biologique nécessaire pour tenir et combattre. » Or, l’initiative a été contestée par des militaires et d’anciens responsables, dont un ancien chef du service de santé de l’armée de terre, ont estimé qu’elle reposait sur des bases scientifiques fragiles.