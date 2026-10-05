Pluies au Sénégal : Diomaye Faye présente ses condoléances aux familles endeuillées, réunion d'urgence

Le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa « profonde tristesse » après les décès causés par les fortes pluies tombées le dimanche 4 octobre 2026. Dans la foulée, le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a convoqué une réunion d’urgence le lundi 5 octobre, pour évaluer les mesures de secours et d’assistance.

Ces pluies meurtrières ne sont pas une première au Sénégal. En 2024, dans la nuit du 16 au 17 septembre, les fortes pluies avaient touché près de 4 900 habitations. À Touba, 140,1 mm de pluie avaient été enregistrés, faisant trois victimes avec l’effondrement de plusieurs bâtiments. Après les pluies du 15 août 2025 aux Parcelles Assainies, le chef de l’État avait effectué une visite sur les lieux et annoncé un plan d’urgence prévu sur cinq ans. À l’automne 2025, les crues du fleuve Sénégal avaient également touché près de 4 000 personnes dans l’est du pays.

Un bilan encore provisoire

Dans son message publié sur X, le président a présenté ses « condoléances émues aux familles endeuillées » et sa solidarité aux personnes touchées. Il a assuré suivre la situation « avec la plus grande attention » et a affirmé que le Gouvernement restait « pleinement mobilisé » pour assister les populations et renforcer la vigilance dans les zones exposées. Il a aussi salué l’engagement des sapeurs-pompiers, des services de l’État et des volontaires.

Sur le terrain, une femme et son fils d’environ 4 ans sont morts noyés aux Parcelles Assainies. Seneweb a recensé sept décès entre vendredi soir et dimanche à Kaolack, Touba, Matam et Dakar. Tous ne sont pas directement attribués aux précipitations. Le ministère de l’Intérieur a également fait état de morts et de blessés à Dakar et à Matam.

Les cumuls ont atteint 104 mm à Palmarin, 72 mm à Mbao et 66 mm à Dakar-Yoff. Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé que ses équipes se rendraient auprès des proches des victimes et que le gouvernement renforcerait la prévention. Une association, le forum du justiciable, a de son côté demandé l’activation du plan ORSEC.

La prévention était déjà à l’agenda. En mai 2026, le président avait demandé aux ministres de l’Hydraulique et de l’Intérieur un état des lieux des chantiers en cours. La réunion de la Primature doit dire si la réponse sera à la hauteur de l’urgence.