Près de la retraite, Cristiano Ronaldo viserait un gros coup avec le rachat d'Al-Nassr

À 41 ans, Cristiano Ronaldo ne cache plus que la fin de sa carrière approche: « C’est probablement ma dernière année dans le football », a-t-il confié en août, en évoquant un possible adieu aux terrains en 2027. Pourtant, le Portugais pourrait déjà préparer l’après à en croire plusieurs médias qui affirment qu’il rejoindrait un groupe d’investisseurs mené par RedBird Capital, qui s’intéresse au club saoudien où il joue. Rien n’est acquis pour autant puisqu’une source proche du fonds souverain saoudien (PIF) juge l’intérêt de RedBird « précoce » et prévient qu’un accord pourrait ne jamais voir le jour.

Pas d’accord selon les indiscrétions

Concrètement, le groupe réunirait Gerry Cardinale, patron de RedBird et propriétaire de l’AC Milan, ainsi que trois hommes d’affaires saoudiens. En effet, il viserait 70 % du club pour environ 267 millions de dollars, dont 20 % pour Cristiano Ronaldo lui-même. Autrement dit, la star ne rachèterait pas seul le club mais elle en serait un actionnaire important.

Précisons que d’après Asharq Bloomberg, ce sont les investisseurs qui ont demandé à inclure Cristiano Ronaldo dans l’opération. Rappelons qu’avec 126 buts inscrits sous le maillot d’Al-Nassr, l’attaquant reste l’atout marketing numéro un du club.

En coulisses, le PIF semble en tout cas préparer le terrain. En effet, il serait en train de solder 800 millions de riyals (213 millions de dollars) de dette du club avant une éventuelle cession. Mais cela n’empêche pas les doutes puisque selon des informations de 365Scores Arabic, Cristiano Ronaldo hésiterait, inquiet des problèmes administratifs du club et du manque de vision à long terme.

Toutefois, l’idée de devenir propriétaire n’a rien de nouveau pour la star portugaise. En effet, il a déjà pris 25 % de l’UD Almería, en deuxième division espagnole, en février dernier. Si les discussions aboutissent, les parties espèrent conclure d’ici la fin de la saison.