Produits pharmaceutiques au Bénin : deux présumés trafiquants interpellés



Deux présumés trafiquants de produits pharmaceutiques ont été interpellés les mercredi 30 septembre et jeudi 1ᵉʳ octobre 2026 à Cotonou. Les deux opérations, menées par les agents du commissariat du 11ᵉ arrondissement, ont permis de saisir des comprimés, des opioïdes, des produits pharmaceutiques contrefaits de type psychotrope et du matériel utilisé pour leur conditionnement. Les deux suspects sont gardés dans les locaux du commissariat.



Mercredi 30 septembre, vers 15 heures, les agents du commissariat du 11ᵉ arrondissement ont interpellé un homme à Vodjè Gbadji, après avoir reçu un renseignement. L’intéressé était déjà connu des services de police. Lors de la palpation de sécurité, les policiers ont découvert sur lui plusieurs comprimés et opioïdes, ainsi que des emballages, des ciseaux et des broyeurs. L’ensemble a été saisi et placé sous scellé.



Jeudi 1ᵉʳ octobre, vers 23 heures, une seconde opération a été menée à Vodjè Gbadji, à proximité de la base de China Gezhouba Group Company (CGGC). Elle a ciblé un kiosque dont le gérant se présentait comme récupérateur de ferrailles. La perquisition du local a permis aux policiers de découvrir des produits pharmaceutiques contrefaits de type psychotrope. Les produits saisis ont été inventoriés par les enquêteurs.

Les deux suspects sont gardés dans les locaux de sûreté du commissariat du 11ᵉ arrondissement. Les procédures de flagrant délit se poursuivent sous la direction du procureur de la République.