Propos de Mbappé sur la Chine : la fédération chinoise réclame des excuses au Real Madrid

La Fédération chinoise de football (CFA) a haussé le ton contre Kylian Mbappé et le Real Madrid, mardi 27 octobre 2026, en Chine. Dans un communiqué publié sur son compte Weibo officiel, elle affirme avoir mené « dès le premier moment une démarche solennelle » auprès du club pour exiger que « le joueur concerné et le club présentent des excuses publiques et formelles ». Elle y a aussi fixé sa ligne : « La CFA s’oppose résolument à tout propos qui blesse les sentiments du peuple chinois. Les sportifs de renommée internationale doivent en particulier respecter leurs limites, s’exprimer avec raison et préserver leur influence publique ». Le club madrilène est pourtant très suivi dans le pays, puisqu’il y compterait 127 millions de supporters, selon les données de Nielsen.

La CFA a ajouté qu’elle utiliserait « les plateformes d’échanges internationales multilatérales » pour défendre « le respect mutuel » dans le football.

Le joueur français s’était exprimé quelques heures plus tôt dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il a reconnu une erreur : « Lors d’une récente interview, j’ai réagi à une image dont j’étais le sujet. Mes propos étaient déplacés et je comprends aujourd’hui qu’ils ont blessé de nombreuses personnes en Chine et dans les communautés chinoises du monde entier. Je présente mes excuses à tous ceux que mes mots ont blessés. Ce n’était pas mon intention. J’ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé ».

Toutefois ces excuses n’ont pas suffi au groupe audiovisuel public chinois CMG, puisque dès ce 26 octobre, il avait suspendu la diffusion de la Liga et de tous les matches impliquant Mbappé, tout en retirant ses publicités. Après le message de Mbappé, un porte-parole a donné sa réponse : « Nous écoutons ses paroles, mais nous observons surtout ses actes ».

Tebas a répondu dans l’après-midi du 27 octobre en condamnant le comportement de l’attaquant, qu’il juge « inacceptable », puis a assuré que « l’engagement de la Liga envers la Chine, son peuple et ses institutions est inébranlable ».