Real Madrid : Thibaut Courtois absent du Clasico, un jeune gardien appelé en urgence

À quelques heures du clasico, le gardien belge Thibaut Courtois ne disputera pas la rencontre comptant pour la 10e journée de Liga. Dans un communiqué ce 25 octobre, le club madrilène évoque « un syndrome grippal » et précise que le jeune gardien « Illia Voloshyn intègre le groupe ».

Le Barça, leader avec 27 points possède six points d’avance sur le Real, troisième avec 21 unités. En octobre 2024, une blessure à l’adducteur gauche avait déjà écarté le gardien belge de la rencontre, quelques jours après un match de Ligue des champions face au Borussia Dortmund.

Lunin en première ligne

Le Real Madrid communique : « Courtois il est absent à la dernière minute en raison d’un processus grippal pour le match de ce soir entre lui Real Madrid et Barcelone, correspondant à la dixième journée de Ligue. Au lieu de cela, il est inclus dans l’appel à candidatures Illia Volochyn ». Andriy Lunin devrait donc tenir les buts madrilènes face à une attaque barcelonaise en pleine forme. Le jeune gardien ukrainien Illia Voloshyn rejoint également le groupe.