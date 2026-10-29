Russie : l’Algérie répond aux accusations sur les vols militaires au-dessus de la Pologne

L’ambassade d’Algérie à Varsovie a rejeté dans un communiqué, mercredi 28 octobre 2026, les accusations concernant le transport présumé d’armes à bord d’avions militaires algériens ayant survolé la Pologne après plusieurs signalements de vols entre l’Algérie et Moscou au cours du mois d’octobre.

L’Algérie sort du silence face aux interrogations suscitées par les déplacements de ses avions militaires au-dessus du territoire polonais. En effet, mercredi 28 octobre, son ambassade à Varsovie a publié un communiqué pour démentir les allégations faisant état du transport d’armes à bord de ces appareils.

« L’ambassade d’Algérie à Varsovie souhaite se référer à la déclaration publiée par le commandement opérationnel des forces armées de la République de Pologne, qui réfute les allégations selon lesquelles des avions algériens transportant prétendument des armes auraient survolé le territoire polonais. À cet égard, l’ambassade tient à : Insister sur l’importance de la vérification des informations et du recours aux sources officielles ; Affirmer que tous les vols des aéronefs algériens sont effectués dans le strict respect des dispositions juridiques internationales et bilatérales applicables, ainsi qu’avec les autorisations dûment accordées par les pays survolés ; Réaffirmer qu’aucune matière dangereuse, quelle qu’en soit la nature, n’a été transportée par les aéronefs algériens. En outre, l’ambassade réitère l’engagement de l’Algérie à renforcer ses relations avec la République amie de Pologne, des relations profondément enracinées et appelées à se développer davantage », affirme l’ambassade dans son communiqué.

Pour rappel, dans une de nos précédentes publications nous rapportons que plusieurs déplacements d’avions militaires algériens vers la Russie ont été évoqués par des médias spécialisés. En effet, selon le média polonais Defence24, un Lockheed C-130H-30 Hercules de l’armée de l’air algérienne a quitté la base de Boufarik, près d’Alger, le 6 octobre, avant de rejoindre l’aéroport de Vnoukovo, à Moscou. Son itinéraire passait notamment par l’Italie, la Croatie, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne, puis par la Biélorussie. De plus, le 22 octobre, un autre appareil militaire algérien, de type C-130J-30, a également été signalé au-dessus de la Pologne, selon les informations communiquées pour ce sujet.