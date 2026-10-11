Russie : Poutine annonce une récolte de céréales « largement » supérieure à 100 millions de tonnes en 2026

La récolte de céréales de la Russie dépasse cette année les 100 millions de tonnes. Le président Vladimir Poutine l’a affirmé le dimanche 11 octobre 2026, dans un message pour la Journée des travailleurs de l’agriculture, rapporté par TASS. Ce résultat arrive douze ans après les sanctions occidentales qui ont poussé Moscou à rebâtir une partie de son autosuffisance alimentaire.

Un embargo alimentaire décidé en août 2014

L’Union européenne et les États-Unis ont adopté leurs premières sanctions en mars 2014, après la crise de Crimée. Moscou a répliqué le 6 août 2014 par un embargo sur les produits alimentaires venus de l’Union européenne, des États-Unis, du Canada, de l’Australie et de la Norvège; une mesure qui visait environ un quart des importations alimentaires russes. Les autorités l’ont accompagnée d’une politique de substitution aux importations, pour produire sur place ce que le pays achetait à l’étranger.

Des importations en recul, une production en hausse

Les autorités russes affirment que la part des produits importés dans l’alimentation consommée est passée de 43 % en 2013 à 25 % en 2017. Du côté des céréales, la récolte atteignait 92,4 millions de tonnes en 2013. Elle a grimpé jusqu’à un record de 157,7 millions de tonnes en 2022, d’après TASS. La Russie est aussi devenue le premier exportateur mondial de blé dans la seconde moitié des années 2010.

Environ 140 millions de tonnes attendues en 2026

Le vice-Premier ministre Dmitri Patrouchev a avancé le 2 octobre une prévision d’environ 140 millions de tonnes de céréales pour 2026. Plus de 126 millions de tonnes avaient alors déjà été battues, selon TASS. La récolte 2025 avait dépassé 144 millions de tonnes, ce qui place l’année en cours légèrement en dessous.

Poutine a de son côté estimé que les agriculteurs remplissent « leurs tâches avec un dévouement total » et que la production de viande, de lait et d’œufs se situe « à un bon niveau ».