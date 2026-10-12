Russie : un milliardaire estime que l'économie n'a pas encore touché le fond

La Russie n’a pas encore atteint le point le plus bas de son ralentissement économique, selon Vladimir Potanine, président du groupe minier Norilsk Nickel, dans un entretien à la chaîne RBC relayé le 10 octobre 2026. « Nous ne pouvons pas encore dire que nous avons passé le point le plus bas », a-t-il déclaré. Rappelons que depuis 2022 la Russie est soumise à des sanctions occidentales en cascade. En effet, les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont multiplié les sanctions contre les banques, le secteur de l’énergie et des dirigeants d’entreprise dont Potanine lui-même.

Une croissance prévue à 0,6 % en 2026

Les autorités russes tablent sur une hausse du PIB de 0,6 % cette année. La progression atteignait 4,3 % en 2024 et 1 % en 2025. Le ministère des Finances prévoit d’économiser 1 930 milliards de roubles de dépenses fédérales en 2027 et de tirer 1 500 milliards de roubles supplémentaires de nouvelles mesures fiscales. Potanine place le manque d’investissements en tête des difficultés: « La base d’investissement se réduit de plus en plus ».

Pour autant, le milliardaire ne rejette pas l’idée d’un effort fiscal supplémentaire. « Une forte charge sur les entreprises dans la situation actuelle, c’est normal, nous nous y attendions tous… On ne peut pas prélever des impôts à l’avance et à crédit. Il faut prélever sur ce qui a été gagné », a-t-il ajouté.