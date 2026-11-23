Lundi 23 novembre 2026 à Berlin, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a appelé les Européens à réduire leur dépendance militaire envers les États-Unis. Il a estimé que cette situation ne pouvait durer indéfiniment. « À long terme, ce n’est pas viable », a-t-il prévenu lors de son intervention à l’ouverture de l’Assemblée parlementaire de l’Alliance.

Pour rappel, les États-Unis disposent d’environ 450 avions-ravitailleurs, contre 156 en Europe, et dominent le transport stratégique avec plus de 200 C-17. Ils fournissent l’essentiel des satellites et du renseignement électromagnétique de l’Alliance, ainsi que la majeure partie de la défense antimissile de ses membres européens. Rutte qualifie leur parapluie de « garant ultime de notre liberté ».

Rutte pointe un déséquilibre

Le responsable a déclaré : « Il est tout de même étrange que, avec 600 millions de personnes vivant sur le territoire européen de l’OTAN, nous soyons aussi dépendants d’un pays situé à huit heures de vol, qui compte 340 millions d’habitants, pour nous défendre contre 140 millions de Russes ».

Mark Rutte estime ainsi que les Européens doivent assumer une responsabilité dans leur sécurité. Son avertissement intervient alors que la Russie poursuit le renforcement de ses capacités militaires et que les membres de l’Alliance sont appelés à investir davantage dans leur défense