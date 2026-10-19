Sahara Ray, mannequin australienne liée à Justin Bieber, est morte à 34 ans

La mannequin australienne Sahara Ray est morte dans la nuit du dimanche 18 octobre 2026, à l’âge de 34 ans. Elle avait fondé sa propre marque de maillots de bain et fait parler d’elle en 2016, lors de vacances à Hawaï avec le chanteur Justin Bieber. En 2024, elle avait révélé souffrir d’une maladie neurologique rare, le syndrome de Guillain-Barré, mais aucune cause de décès n’a été communiquée à ce jour.

Une annonce faite par la famille

Selon TMZ, les proches de la mannequin ont confirmé le décès lundi 19 octobre. « Elle est décédée hier soir, entourée de sa famille, à l’hôpital. Elle était tellement aimée. » Ce message ne précise ni les circonstances ni la cause de la mort.

Fille du surfeur australien Tony Ray, Sahara Ray avait renoncé à 16 ans à une carrière de surfeuse professionnelle pour se tourner vers la mode. Elle avait ensuite étudié au Fashion Institute of Design and Merchandising de Los Angeles et lancé en 2014 la marque Sahara Ray Swim. Elle avait aussi été liée au chanteur Cody Simpson en 2015. Sa dernière publication sur Instagram, datée du 19 juillet, montrait sa fille Snow, née en janvier avec la légende : « Tout mon cœur, bébé Snow. »

Un syndrome de Guillain-Barré révélé en 2024

Sahara Ray avait détaillé sa maladie sur les réseaux sociaux: « Je suis paralysée du haut des cuisses jusqu’aux pieds. Je ne peux pas du tout marcher. Je suis principalement en fauteuil roulant et j’ai un déambulateur. J’ai une maladie auto-immune apparue il y a quelques semaines, le syndrome de Guillain-Barré. »

Elle attribuait cet état à un accident de la route survenu en avril 2024, au cours duquel un conducteur ivre l’aurait percutée à environ 130 km/h : « Je suis plutôt chanceuse d’être en vie », avait-elle ajouté. Pour rappel, le syndrome de Guillain-Barré est une maladie auto-immune rare. Le système immunitaire attaque les nerfs, ce qui provoque une faiblesse musculaire, des engourdissements, voire une paralysie. Il a été décrit en 1916 par les médecins français Georges Guillain et Jean-Alexandre Barré.