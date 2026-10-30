Sommet Russie - Afrique : le Bénin cible plusieurs secteurs pour renforcer la coopération

La vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, a conduit la délégation nationale au troisième sommet Russie–Afrique, tenu à Moscou les 28 et 29 octobre 2026. Elle représentait le président Romuald Wadagni. Elle a fait savoir à l’issue de ce sommet, que Cotonou souhaite donner à cette relation une portée plus féconde.

Selon le Kremlin, le rendez-vous à Moscou a réuni des représentants de 48 pays africains. Son thème, « Dialogue et solidarité, piliers fondamentaux pour promouvoir la paix et le développement durable », prolonge les éditions de Sotchi en 2019 et de Saint-Pétersbourg en 2023. Les liens entre Cotonou et Moscou remontent à 1962. En 2023, un mémorandum sur le sport a été signé, des navires militaires russes ont fait escale au port de Cotonou. L’ambassadeur russe a évoqué un accord de coopération militaire en préparation.

Des priorités agricoles et économiques

L’agriculture occupe une place centrale pour la vice-présidente. Selon son message, le Bénin veut sécuriser son approvisionnement en fertilisants, consolider ses réserves alimentaires et ouvrir de débouchés aux produits africains transformés localement. Elle souhaite un partenariat qui soit « davantage axé sur les résultats, les investissements productifs et les intérêts concrets des populations ».

Cotonou entend aussi nouer des accords dans l’énergie, la santé, l’éducation et le numérique. Mariam Chabi Talata estime que les richesses naturelles du continent doivent être transformées sur place. Elles peuvent devenir « des leviers de développement industriel, de création de valeur ajoutée et de souveraineté économique » selon la vice-présidente. Enfin, elle a plaidé pour que ces discussions produisent des retombées tangibles : « transformer les relations russo-africaines en opportunités concrètes pour les entreprises et les communautés africaines ».