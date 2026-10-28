Sommet Russie – Afrique : le Burkina Faso dévoile ce qu'il attend de Moscou

Dans un entretien accordé à la chaîne russe RT le 27 octobre 2026, le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo affirme que Ouagadougou attend du sommet Russie – Afrique des résultats concrets dans plusieurs domaines. Il a également répondu à ceux qui assimilent le rapprochement avec la Russie à un changement de tutelle et évoque une coopération « d’égal à égal ».

Après les éditions de Sotchi en 2019 et de Saint-Pétersbourg en 2023, le troisième Sommet Russie–Afrique se tient les 28 et 29 octobre à Moscou. Les relations entre le Burkina Faso et la Russie se sont resserrées depuis le départ de l’Opération Sabre en 2023, à la demande des nouvelles autorités. Le président russe Vladimir Poutine a invité le capitaine Ibrahim Traoré à participer à cette rencontre, tandis que le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a assuré début octobre que le pays était prêt.

Former, transférer, produire

Le Premier ministre burkinabè a mis en avant plusieurs priorités pour le partenariat avec la Russie, notamment « renforcer la formation, les transferts de technologies et les capacités nationales de production ». Il a également insisté sur la nécessité de « produire suffisamment pour se nourrir » et de « transformer les ressources minières sur place », afin de renforcer l’autonomie économique du Burkina Faso.

Plusieurs dirigeants africains sont déjà arrivés à Moscou, dont le président malien Assimi Goïta, arrivé le 26 octobre, ainsi que les présidents zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et congolais Denis Sassou Nguesso. Le Burkina Faso est représenté par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.