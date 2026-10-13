Tchad - France : Macron annonce une nouvelle étape dans le partenariat de défense

Les relations entre la France et le Tchad vont-elles connaître un nouveau basculement ? Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, est actuellement en déplacement en France. Il a rencontré son homologue, Emmanuel Macron, et les deux dirigeants ont abordé divers sujets. Ce mardi 13 septembre, le président français a indiqué sur sa page X qu’une nouvelle ère s’ouvrait dans les relations entre la France et le Tchad. Macron a notamment évoqué le volet de la défense.

En effet, le locataire du palais de l’Élysée a annoncé la signature d’une déclaration d’intention qui doit aboutir au renforcement du partenariat de défense entre la France et le Tchad dans la logique d’une « relation renouvelée ».

un partenariat fondé sur le respect mutuel

Le président français s’est exprimé en ces termes : « Ensemble, nous bâtissons un partenariat fondé sur le respect mutuel et des coopérations concrètes au bénéfice de nos peuples, en particulier aux plans culturel et économique, avec de nombreuses avancées pour nos entreprises ». Le rapprochement entre Paris et N’Djamena est clair après une période de crispation. En 2024, le Tchad avait dénoncé les accords de coopération militaire avec la France, puis, en 2025, les dernières troupes de l’armée française s’étaient retirées de N’Djamena.

Après cette période de turbulences, il semble que chaque partie ait mis de l’eau dans son vin. La France et le Tchad veulent désormais cheminer côte à côte et coopérer de manière fructueuse, non seulement dans le secteur de la défense, mais aussi en ce qui concerne les volets économique et culturel. D’après des informations rapportées par les médias tchadiens, le document validant la déclaration d’intention a été signé par Catherine Vautrin, ministre des Armées de la France, et par le général Issakha Maloua Djamous, ministre des Armées du Tchad. Il est fort à parier que, dans les jours à venir, des actes matérialisant cette nouvelle phase des relations entre Paris et N’Djamena seront posés.