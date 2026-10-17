Tesla Roadster : Elon Musk annonce les deux prochaines démonstrations phares

Le Roadster de Tesla pourrait franchir un canyon américain lors de ses prochaines démonstrations. Elon Musk l’a écrit dans une publication sur X, après le premier test public du 15 octobre 2026 au Texas (États-Unis). « Les futures démos amusantes du Roadster comprendront un vol au-dessus de la Snake River, ou peut-être du Grand Canyon », a-t-il écrit. Ce premier test avait vu la voiture rouler à l’envers, puis sauter par-dessus cinq autres modèles de la marque grâce à des propulseurs de SpaceX.

Le patron de Tesla ajoute que la voiture atterrirait « sur ses roues » et dépasserait « la moitié de la vitesse du son », soit environ 600 km/h. Il ne donne aucune date, et son « peut-être » laisse le Grand Canyon en suspens. Dans une publication précédente accompagnée d’une vidéo, il affirmait que « Il s’avère que le futur a bien des voitures volantes ». Lors de la présentation, il avait décrit le Roadster comme « la meilleure des dernières voitures conduites par des humains » dont la production débuterait en 2028.*

Deux sites déjà visés par Evel Knievel

Les deux lieux cités par Musk sont liés à l’histoire d’un cascadeur américain. Le 8 septembre 1974, Evel Knievel a tenté de franchir le canyon de la Snake River, près de Twin Falls, dans l’Idaho en utilisant le Skycycle X-2, une fusée à vapeur. Son parachute s’est déployé trop tôt et l’a ramené dans le canyon, d’où il est sorti avec des blessures légères.

Knievel rêvait pourtant du Grand Canyon, mais il n’a jamais obtenu l’autorisation d’y tenter un saut. Il s’est alors rabattu sur l’Idaho. En 2016, le cascadeur Eddie Braun a finalement traversé le canyon de la Snake River à bord d’une réplique du Skycycle.