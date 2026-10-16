Tesla Roadster : 5 choses à savoir sur la voiture à propulseurs SpaceX d'Elon Musk

Elon Musk l’a présenté comme « la meilleure des dernières voitures conduites par des humains ». Ce jeudi 15 octobre 2026 au Texas, une voiture de sport blanche a roulé à l’envers sur une rampe courbe, puis a quitté son sommet pour retomber sur ses roues. En effet, le Roadster de Tesla, s’est redressé en l’air et s’est posé grâce à des propulseurs développés avec SpaceX puis quelques minutes plus tard a sauté par-dessus cinq autres modèles de la marque. Annoncé en 2017 avec des livraisons promises pour 2020, ce modèle revient près de neuf ans plus tard. Cinq éléments ressortent de la démonstration.

Les cinq points à retenir de la démonstration

Le premier point concerne l’aspiration. Un système de ventilateurs plaque le Roadster contre la rampe, ce qui lui permet de rouler à l’envers. Lars Moravy, vice-président ingénierie de Tesla, a évoqué jusqu’à 2 G d’aspiration. Tesla décrit ce dispositif comme un générateur d’appui aérodynamique.

Le deuxième point porte sur les propulseurs. En effet, pour s’élever et tourner sur elle-même, la voiture s’appuie sur dix propulseurs à gaz froid et une réserve de 600 litres d’air comprimé, a détaillé Lars Moravy. Le Roadster a franchi un Cybercab, un Cybertruck, un Semi, un Model Y et un Model 3.

Troisième point : le Roadster sera proposé en trois versions, à savoir,la « Performance » et la « Thrust » ont deux places, la « Rocket » une seule. La « Performance » n’a pas de propulseurs, la « Thrust » en porte à l’arrière et la « Rocket » tout autour de la caisse.

Quatrième point : l’accélération. Tesla annonce moins d’une seconde pour passer de 0 à 60 mph (environ 97 km/h) sur la version « Thrust ». Puis enfin le cinquième point concerne le calendrier. Elon Musk a indiqué que la fabrication à grande échelle débuterait en 2028.