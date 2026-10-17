Trump envisage le retour du gaz russe en Europe dans son plan de paix en Ukraine

La question du gaz russe s’invite dans les discussions sur la paix en Ukraine. Selon le New York Times, qui a révélé l’information le 17 octobre, l’administration Trump envisage de faire de la reprise des livraisons de gaz russe vers l’Europe, un élément d’un futur accord de paix. Les émissaires Jared Kushner et Steve Witkoff auraient évoqué cette option avec des responsables ukrainiens et européens.

En effet, l’Union européenne a engagé l’arrêt de ses achats de gaz russe, avec une échéance fixée à 2027. Le plan de paix de Trump, dont une première version avait été jugée favorable à Moscou, a suscité des critiques. Marco Rubio avait déclaré que « la proposition de paix a été rédigée par les États-Unis ».

Une incitation pour Moscou, une source de revenus pour Kiev selon Washington

La reprise des exportations pourrait pousser le Kremlin à mettre fin à la guerre tout en rapportant de l’argent à Kiev selon les États-Unis. La Maison-Blanche évoque « une proposition de paix globale qui inclut des incitations économiques pour la Russie et l’Ukraine ». Zelensky estime que l’énergie pourrait jouer un rôle central : « Peut-être que ce sera du gaz. Ce sera sûrement du gaz. »

La Russie accueille l’idée. Dmitri Peskov, juge cette coopération « dans notre intérêt », en affirmant qu’elle pourrait être « encore plus dans l’intérêt des Européens eux-mêmes ». Les Européens craignent de compromettre leurs efforts. Pour l’heure, la relance de ces livraisons reste une option et non un accord conclu.