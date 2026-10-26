Ukraine : l'UE prédit un hiver « brutal » et écarte toute perspective de paix imminente

Lundi 26 octobre, à Paris, à l’issue d’une réunion des ministres de la Défense du groupe E5, Kaja Kallas a jugé que les récentes initiatives diplomatiques ne correspondaient pas aux actes de Vladimir Poutine : « les actions de Poutine racontent une histoire différente ». La cheffe de la diplomatie européenne prévoit un hiver difficile pour Kiev et ne voit aucune issue de paix à court terme.

Pour rappel, la guerre en Ukraine dure depuis février 2022. Volodymyr Zelensky a placé en tête de ses priorités le 12 octobre, les systèmes de défense antiaérienne et les missiles auprès de Macron. Pendant ce temps, la Russie multiplie les frappes de drones et de missiles sur le réseau énergétique. Il a demandé le 15 octobre à Mark Rutte des intercepteurs et des munitions après une vague d’environ 1 000 drones.

Des ministres de la Défense réunis à Paris

La rencontre s’est tenue au ministère français des Forces armées. Elle réunissait les responsables de la Défense du groupe E5 à savoir : la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Pologne et l’Italie. Kallas a estimé qu’il fallait aider l’Ukraine à tenir bon.

Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense a déclaré : « Ceux qui veulent négocier avec Poutine n’obtiennent aucun résultat ». Son homologue britannique Wes Streeting a reconnu : « nous devons mesurer la menace que représente la Russie ». Catherine Vautrin a annoncé que les membres de l’E5 travailleraient sur la production d’armements et l’interopérabilité de leurs forces. Elle poursuit : « il faut déjà planifier les conflits de demain ».