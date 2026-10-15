Elon Musk appelle de nouveau au départ de Zelensky en pleine polémique sur Starlink

Elon Musk s’en prend à nouveau à Volodymyr Zelensky, pour la deuxième fois en moins d’une semaine. En effet, il ya quelques heures, le patron de SpaceX s’est fendu d’un nouveau commentaire sur X : « Et le massacre continue… Il est temps que Zelensky s’en aille ». Il répondait ainsi à un internaute qui commentait l’entretien du président ukrainien avec le journaliste britannique Piers Morgan. Cette pique survient alors que Kiev dénonce des limitations du service Starlink sur le front.

Un premier message vers le 10 octobre

Quelques jours plus tôt, le milliardaire avait déjà visé le dirigeant ukrainien. Il avait écrit « Zelensky est allé trop loin » sous une vidéo du compte officiel de la Maison-Blanche. Et pour cause, dans cette vidéo, Donald Trump affirmait que l’Ukraine devait trouver un nouveau dirigeant et demandait l’arrêt des frappes sur les raffineries russes.

Le lendemain, Volodymyr Zelensky déclarait de son côté que « ni Donald Trump ni Elon Musk ne trouvent le moyen d’arrêter Vladimir Poutine, et que stopper le président russe est plus difficile que de faire pression sur d’autres ».

Starlink et Starshield dans le débat

Dans son nouvel entretien, le président ukrainien a jugé que les restrictions sur Starlink étaient une erreur et a demandé à Elon Musk de corriger la situation. Il a averti que ces limites pouvaient provoquer de lourdes pertes humaines, notamment pour les drones de l’armée ukrainienne.

Elon Musk a répondu en distinguant deux systèmes. Starlink est le service civil de SpaceX. Starshield, utilisé pour les communications militaires, dépend du gouvernement américain. Pour finir, le milliardaire affirme que les décisions sur son usage reviennent à l’armée américaine, avec Donald Trump pour dernier mot.

En outre, il a republié un extrait d’un entretien de novembre 2023 dans laquelle dès octobre 2022 une voie vers la paix entre l’Ukraine et la Russie. Il juge aujourd’hui que la situation actuelle correspond à ce qu’il avait prédit.