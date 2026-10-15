Une gendarme soupçonnée d'avoir attribué à son mari deux enfants nés de son supérieur en Italie

Une gendarme italienne âgée de 35 ans est visée par une enquête à Rimini, en Italie, pour avoir fait inscrire son mari comme père de ses deux enfants alors qu’il ne l’est pas. Deux actes de naissance, dressés en 2023 et en 2025, désignent un carabinier comme père, alors que les enfants seraient nés d’une relation avec un supérieur de la mère. L’affaire est devenue publique le 11 octobre 2026, d’après l’agence de presse ANSA. En outre, les personnes concernées appartiennent toutes à l’Arma dei Carabinieri, la gendarmerie italienne, et les faits se sont déroulés au sein de ce corps.

Deux naissances et des tests ADN

Selon l’accusation, elle savait que les enfants pouvaient ne pas être ceux de son mari. Pourtant, elle les lui aurait attribués, l’induisant à se croire le père biologique. Par la suite, des vérifications ADN auraient finalement remis en cause cette filiation. Dans la foulée, les enquêteurs ont saisi des téléphones et des ordinateurs pour essayer de reconstituer la chronologie de la relation et vérifier ce que la militaire savait de la paternité biologique.

Une infraction qui ne vise pas l’infidélité

La liaison n’est pas ce que le parquet lui reproche, puisqu’une relation extraconjugale ne constitue pas une infraction en Italie. Mais, les poursuites envisagées reposent sur deux faits : tromper une personne pour provoquer son erreur, ici l’officier d’état civil chargé d’enregistrer les naissances (deux fois de suite) mais aussi sur l’altération de l’état civil par de fausses déclarations. Aucune décision de justice n’a été rendue à ce stade.