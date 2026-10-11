Vinicius Jr. et Virginia Fonseca mettent fin à leur relation quatre mois après leur réconciliation

Virginia Fonseca, 27 ans, et Vini Jr., 26 ans, ont mis fin à leur relation ce 11 octobre, quatre mois après leur réconciliation. L’équipe de l’influenceuse l’a confirmé à CNN Brasil. Le communiqué mentionne qu’il n’y a pas eu de conflit ni de dispute entre les deux. Selon le site All Football, le couple se serait séparé vendredi.

Le couple avait officialisé sa relation le 28 octobre 2025. Quelques semaines plus tôt, des images de conversations du joueur avec une autre femme avaient provoqué une rupture. Virginia avait ensuite accordé une « seconde chance » au footballeur après des excuses. Le 15 mai 2026, elle avait annoncé une nouvelle séparation. Le couple s’était ensuite réconcilié en juillet.

Des rumeurs à la confirmation

Virginia s’est envolée pour Miami samedi avec ses enfants. Son entourage a affirmé que ce voyage était prévu pour que les enfants retrouvent leur père. Des médias people évoquaient un possible désaccord à Madrid. La rupture intervient après que Virginia s’était réjouie de porter une alliance offerte par le joueur. Zé Felipe a publié des images de ses retrouvailles avec ses enfants aux États-Unis. Ni l’influenceuse ni le joueur ne s’étaient exprimés publiquement sur cette séparation.