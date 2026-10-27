Violences en Europe : Trump évoque l’immigration après une question d'une journaliste

Interrogé le 26 octobre 2026 par une journaliste sur le risque d’aggravation des violences en Europe, Donald Trump a évoqué l’immigration et reproché aux dirigeants européens de ne pas avoir agi plus tôt.

Le 26 octobre 2026, à la base aérienne d’Andrews, dans le Maryland, alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour le Mississippi, Donald Trump a été interrogé par une journaliste sur le risque d’aggravation des violences en Europe. « Êtes-vous inquiet que la violence en Europe s’aggrave ? », s’est interrogé la journaliste.

Il a répondu : « Je ne suis pas du tout inquiet à ce sujet. Non, cela ne m’inquiète pas du tout. C’est un problème d’immigration. Ils ont d’énormes problèmes. Ils auraient dû y mettre fin depuis longtemps. J’ai dit à chacun d’entre eux qu’ils devraient le faire. Merci. »

Pour rappel, l’immigration reste un sujet central des débats politiques européens. Selon Frontex, environ 178 000 franchissements irréguliers ont été détectés aux frontières extérieures de l’Union européenne en 2025, soit une baisse de 26 % par rapport à 2024. Parallèlement, Eurostat estimait à 30,6 millions le nombre de ressortissants de pays hors Union européenne résidant dans les États membres au 1er janvier 2025.