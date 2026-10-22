Violences en France : son iPhone volé est localisé en Algérie, elle appelle à l'aide

Lors des pillages qui ont touché plusieurs villes françaises, de nombreuses victimes ont vu leurs biens disparaître. Parmi elles, une Française dont l’iPhone, d’une valeur de 2 700 euros, a été volé le 17 octobre. Elle affirme avoir localisé l’appareil en Algérie. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, elle dit se sentir « totalement impuissante ».

Pour mémoire, les mobilisations contre la vie chère ont donné lieu à des pillages de commerces dans plusieurs villes comme Paris, Marseille, Lyon, Nantes et Rennes… Près de 1 500 commerces ont été dégradés selon la Fédération du commerce et de la distribution. Des objets volés ont été repérés à la vente en ligne, et des couvre-feux ont été instaurés dans certaines villes.

Une localisation qui mène jusqu’en Algérie

La jeune femme raconte avoir reçu une notification indiquant la localisation de son iPhone volé. « Par miracle, je reçois une notification de sa localisation. Devinez où est-ce qu’il est. En Algérie », explique-t-elle. Le portable étant en mode perdu, elle estime que le voleur ne peut pas l’utiliser sans ses identifiants Apple.

Elle affirme ensuite avoir reçu des messages frauduleux se faisant passer pour Apple pour récupérer ses identifiants. « Non seulement on a probablement sa localisation, mais on a en plus le nom de son Mac. Nabil GSM », déclare-t-elle.

En poursuivant ses recherches, elle affirme avoir retrouvé une entreprise de vente de téléphones d’occasion et s’interroge sur l’existence d’autres victimes. « Je réalise que je suis probablement pas la seule victime », déclare-t-elle. Elle appelle les internautes à partager sa vidéo et sollicite l’aide des personnes vivant en Algérie ou ayant des contacts sur place pour faire avancer son enquête.