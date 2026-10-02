Zelensky affirme que Poutine a levé les restrictions sur les frappes aériennes russes en Ukraine

Après plus de quatre ans et demi de guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que Vladimir Poutine a supprimé en septembre les limites qui encadraient jusque-là les frappes aériennes russes en Ukraine. Il s’est exprimé dans un entretien au Financial Times, en s’appuyant sur des renseignements ukrainiens, dont des communications interceptées de responsables du Kremlin, selon l’agence Interfax-Ukraine.

Un ordre donné en septembre, selon Kiev

D’après Zelensky, Poutine aurait signifié à l’état-major russe qu’« il n’y a plus de règles maintenant ». En effet, le président ukrainien situe cette consigne en septembre, au moment où la Russie a intensifié ses frappes sur Kiev.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, nie que des écoles et des hôpitaux soient pris pour cibles. En effet, Moscou affirme que son armée ne frappe que des objectifs militaires. Une position que Kiev et plusieurs organisations rejettent en bloc.