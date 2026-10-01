La Russie a utilisé un nouveau drone anti-pylônes électriques selon un conseiller de Zelensky

Alors que la guerre en Ukraine fait rage, un drone à réaction russe a été équipé pour la première fois d’une charge conçue pour sectionner l’acier des lignes à haute tension, le 30 septembre en Ukraine. L’alerte a été donnée sur Telegram par Serhiï « Flash » Beskrestnov, conseiller du président Volodymyr Zelensky pour les technologies de défense. Cependant il faut préciser que l’engin lui-même n’est pas inédit, c’est l’ogive qui l’est. Il convient toutefois de rappeler que cette révélation intervient alors que Moscou multiplie les frappes contre le réseau énergétique ukrainien en réponse aux frappes ukrainiennes sur les raffineries russes.

Selon le Kyiv Independent, l’ogive, baptisée KRSN, associe une charge principale de 40 kilogrammes à quatre modules de frappe supplémentaires. « il s’agit d’une charge de découpe : elle concentre l’énergie de l’explosion pour trancher le métal plutôt que pour souffler une zone, une première sur le champ de bataille ukrainien ». En outre, Beskrestnov précise qu’elle a été conçue pour détruire les pylônes à haute tension et les structures de ponts en acier. « Je pense que l’ennemi prévoit d’attaquer des lignes à haute tension importantes », a-t-il ajouté.

Du coup, le même jour, l’opérateur DTEK a annoncé des coupures d’urgence à Kiev sur instruction d’Ukrenergo, après une attaque nocturne que Zelensky a chiffrée à près de 190 drones, en plus de missiles balistiques.

Du Shahed iranien au Geran à réaction

Pour rappel, le porteur de cette ogive appartient à la famille des Geran, dérivée du Shahed-136 conçue en Iran. La Russie l’emploie contre l’Ukraine depuis 2022 sous le nom de Geran-2, un drone à moteur à piston qui vole à environ 185 km/h. Il est produit en masse dans la zone économique spéciale d’**Alabuga**, au Tatarstan.

Même si les drones intercepteurs ukrainiens ont changé la donne, la Russie a tôt fait de répondre en remplaçant l’hélice par un turboréacteur, comme le détaille le Kyiv Independent. Le Geran-3, issu du Shahed-238, reprend la structure du Geran-2 et atteint jusqu’à 370 km/h. Le Geran-4 est venu ensuite. Cependant, le plus perfectionné, le Geran-5, signalé en janvier 2026 par le renseignement militaire ukrainien (HUR), abandonne l’aile delta pour une configuration de missile de croisière. Il emporte une ogive de 90 kilogrammes et affiche une portée annoncée proche de 1 000 kilomètres.

Petite précision de taille: le rapport de force évolue aussi sur le plan industriel. En effet, selon le HUR, la Russie fabriquait en août environ 3 000 Geran-4 et Geran-5 par mois, soit plus que les quelque 2 800 Geran-2 à hélice. L’arrivée d’une ogive spécialisée sur ces drones plus rapides, plus difficiles à intercepter, ajoute une menace directe pour les pylônes ukrainiens.