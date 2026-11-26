Les initiatives diplomatiques de l’Alliance des États du Sahel (AES) commencent à recevoir des appréciations positives au sein des Nations Unies. En visite officielle au Burkina Faso, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simão, a salué les démarches entreprises par la Confédération pour améliorer sa visibilité internationale et renouer le dialogue avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il s’exprimait à l’issue d’une audience avec le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, mercredi 25 novembre 2026 à Ouagadougou.

Pour rappel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont officiellement quitté la CEDEAO le 29 janvier 2025, après avoir constitué l’AES. Malgré cette rupture institutionnelle, les échanges entre les deux organisations se sont poursuivis. Le 22 mai 2025, une première série de consultations s’est tenue à Bamako. Une nouvelle étape a été franchie le 17 octobre 2026 à Dakar, avec des discussions ministérielles ayant débouché sur la création de groupes de travail conjoints pour préparer un accord-cadre de coopération.

L’ONU encourage les initiatives diplomatiques de l’AES

Au cours de son entretien avec le chef de la diplomatie burkinabè, Leonardo Santos Simão a relevé les efforts du Burkina Faso dans plusieurs secteurs, notamment la sécurité, l’approvisionnement alimentaire et la construction d’infrastructures hydrauliques et routières. À ce propos, il a déclaré : « Ce sont des efforts louables. Il y a des pays qui ne sont pas en guerre mais qui n’arrivent pas à réaliser les performances du Burkina Faso ».

Sur le plan diplomatique, le responsable onusien a apprécié l’organisation d’une rencontre consacrée à l’AES en marge de la dernière Assemblée générale des Nations Unies à New York. « Je salue l’initiative de l’évènement parallèle sur l’AES organisé en marge de la dernière Assemblée générale de l’ONU, en ce sens qu’il a beaucoup contribué à un changement d’esprit et d’appréciation sur le Burkina Faso et l’AES », a-t-il affirmé. Il a aussi encouragé l’ouverture manifestée par la Confédération lors des consultations avec la CEDEAO à Dakar.

« Nous saluons les avancées diplomatiques notables de l’AES, notamment sa capacité à structurer sa voix sur la scène internationale, et encourageons vivement la poursuite du dialogue amorcé avec la CEDEAO », a déclaré le responsable onusien devant la presse.