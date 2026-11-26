Dieudonné ne pourra pas se produire ce jeudi 26 novembre 2026 dans le département de l’Allier, en France. Le préfet Christophe Noël du Payrat a signé un arrêté qui lui interdit toute prise de parole publique sur scène sur l’ensemble du territoire. L’humoriste devait participer, le soir même à Moulins, à une réunion publique du chanteur Francis Lalanne, candidat déclaré à la présidentielle de 2027. Dieudonné a réagi sur X peu après la publication du document.

Un texte qui vise l’humoriste, pas la réunion

Le préfet commence par écarter toute interdiction du meeting. « La présente mesure ne vise pas la réunion organisée par M. Francis Lalanne, mais uniquement toute représentation, intervention sous forme de sketch ou de spectacle dans laquelle Dieudonné est comédien, metteur en scène ou auteur, quel qu’en soit le cadre », précise l’arrêté. Ensuite, il justifie sa décision par le plan Vigipirate, dont le niveau « vigilance renforcée » signale selon lui un risque élevé de menaces terroristes. Enfin, il invoque ses pouvoirs de police, car « le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public », rappelle le texte.

Dès lors, toute infraction expose Dieudonné à des sanctions pénales. Le directeur départemental de la police nationale, le colonel commandant le groupement de gendarmerie et les maires du département doivent aussi veiller à l’application de la mesure.

« Monument national de la censure »

Dieudonné a aussitôt répondu en publiant l’arrêté sur son compte. Il y dénonce une décision qui dépasse le cadre d’un simple spectacle, puis se présente comme la cible d’une censure plus large : « Aujourd’hui, l’administration française franchit un cap historique : ce n’est plus un spectacle qu’elle interdit, c’est un homme qu’elle condamne au silence, quelle que soit sa forme d’expression. Me voilà, malgré moi, érigé en monument national de la censure », a-t-il écrit. Il renvoie aussi ses abonnés vers son site, dieudosphere.com.

Pourtant, l’arrêté laisse des voies de contestation ouvertes. Un recours peut être adressé au préfet ou au ministère de l’Intérieur. Il peut aussi être porté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois, via la plateforme Télérecours. Cette juridiction pourrait même être saisie en urgence.

Cette interdiction n’est pas la première du genre. Le 18 novembre, le préfet de Tarn-et-Garonne, Sébastien Cauwel, avait déjà interdit à Dieudonné toute intervention dans son département, à la veille d’un autre meeting de Lalanne à Montauban. Cependant, ces décisions restent fragiles sur le plan juridique. En janvier 2025, un tribunal administratif avait en effet autorisé un spectacle de l’humoriste près de Paris, en jugeant que l’interdiction portait atteinte à la liberté d’expression.