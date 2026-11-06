Affaire Mao Zedong : après le boycott de Mbappé, la Chine amorce un dégel avec le Real

La polémique autour de Kylian Mbappé et de Mao Zedong pourrait connaître une évolution favorable pour le Real Madrid. Après plusieurs mesures de boycott visant le numéro 7 français et la Liga, la Chine semble désormais privilégier le dialogue. En effet, selon des sources concordantes, des échanges ont été engagés avec la Casa Blanca et le championnat espagnol, même si un retour à la normale n’est pas encore acquis.

Au cours d’un évènement, Yao Jing, ambassadeur de la Chine en Espagne a évoqué cette évolution. Monsieur Jing a confirmé que des discussions avaient lieu avec les représentants du football espagnol. Cependant, il a tenu à préciser qu’il ne s’agissait pas de négociations officielles. « Il n’y a pas de négociations, mais bien des échanges, fondés sur une compréhension mutuelle », a livré le diplomate qui reconnaît que l’incident avait heurté la sensibilité de nombreux Chinois.

La Chine appelle à la patience

Pour l’ambassadeur, ses compatriotes doit encore prendre le temps de digérer cette affaire. La blague de Kylian Mbappé sur son mème et Mao Zedong avait suscité un grand tollé en Chine. L’empire du milieu avait alors décidé de prendre des mesures contre la superstar du Real et La Liga. La diffusion de certaines rencontres du championnat espagnol avait notamment été suspendue. Dans le même temps, des partenaires commerciaux avaient pris leurs distances avec le capitaine de l’équipe de France. Aujourd’hui, les premiers signes d’apaisement laissent entrevoir un dégel. L’ambassadeur chinois s’est montré confiant quant à la capacité des différentes parties à trouver une issue.