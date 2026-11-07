Affaire Tupac : l'avocat de Keefe D, Michael Sanft, retrouvé mort à Las Vegas

Le défenseur du seul homme condamné pour le meurtre de Tupac Shakur est mort. Michael Sanft, 55 ans, a été découvert sans vie à son domicile de Las Vegas, aux États-Unis, le vendredi 6 novembre 2026, selon le Las Vegas Review-Journal, qui cite un ami proche de l’avocat. Le bureau du coroner du comté de Clark n’a pas encore indiqué la cause du décès, et c’est pourquoi les circonstances exactes de sa mort restent à établir.

Sanft représentait Duane « Keefe D » Davis, reconnu coupable en août d’avoir orchestré l’assassinat du rappeur en 1996. Il s’était chargé du dossier bénévolement et, au procès, il estimait que l’enquête de la police était défaillante et demandait aux jurés de trouver une preuve, autre que les propos de son client, qui le plaçait à Las Vegas ce soir-là. Or ce sont précisément ces propos qui ont pesé dans la balance, car Keefe D avait raconté lui-même son rôle dans plusieurs interviews et dans son autobiographie.

Un appel déposé quelques jours plus tôt

Keefe D a été condamné le 13 octobre à la prison à vie, avec une possibilité de libération conditionnelle après 40 ans. Il s’agit de la première condamnation en près de trente ans dans cette affaire, et il est la dernière personne encore en vie qui se trouvait dans le véhicule d’où sont partis les tirs. Sanft venait ainsi de déposer un recours contre cette décision, et sa disparition soulève maintenant la question de la suite de la procédure.

Le procureur Marc DiGiacomo, qui l’avait affronté pendant le procès, lui a rendu hommage. Michael Sanft était l’un des meilleurs avocats de la défense de Las Vegas. La ville a perdu un bon avocat et, plus important pour moi, j’ai perdu un ami.