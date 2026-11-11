Afrique : Washington redoute que la Russie exporte son modèle sahélien à Madagascar et au Mozambique

Les États-Unis ne veulent pas voir le canal du Mozambique passer dans l’orbite militaire de Moscou. Le lieutenant-général John Brennan, commandant adjoint du Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM), l’a fait savoir le 10 novembre 2026, au retour d’une visite à Madagascar et au Mozambique menée du 1er au 8 novembre. Il s’exprimait lors d’une conférence de presse virtuelle, selon l’agence EFE. Son message vise la Russie et la méthode qu’elle a rodée au Sahel, que Washington refuse de voir s’installer sur la côte est du continent.

Un modèle que Washington veut éviter dans l’océan Indien

Le responsable américain a désigné le Sahel comme l’exemple à ne pas suivre, et il a expliqué ce qui l’inquiète : « Ce qui nous préoccupe, c’est le modèle que la Russie a mis en œuvre au Sahel et son intention de l’étendre à d’autres parties du continent. D’un point de vue stratégique, Madagascar occupe une position de grande importance, tout comme le Mozambique, et nous ne voulons pas que ces modèles soient appliqués à ces endroits ». Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dirigés par des autorités militaires, ont rompu leurs alliances de sécurité avec les Occidentaux pour s’appuyer sur l’aide militaire russe. C’est cet enchaînement que Washington craint de voir se répéter dans l’océan Indien.

À Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina dirige le pays depuis octobre 2025, après des semaines de manifestations de jeunes qui ont poussé le président Andry Rajoelina à quitter le pays. Moscou a multiplié les gestes depuis. Selon plusieurs enquêtes de presse, des véhicules blindés ont été livrés en avril 2026 et des militaires malgaches sont formés par l’Africa Corps, la force russe qui a repris les activités africaines de Wagner. La présidence malgache assure de son côté qu’elle est prête à travailler avec tous les pays et rappelle que son armée s’équipe historiquement auprès de la Russie. Le Mozambique connaît déjà la présence russe. En effet, Wagner y a envoyé des combattants en 2019 pour soutenir la lutte contre l’insurrection djihadiste, avant de se retirer après de lourdes pertes.

Washington avance aussi ses propres positions. À Maputo, John Brennan a demandé au président Daniel Chapo d’accueillir davantage de manœuvres militaires dans le canal du Mozambique, qu’il juge fondamental pour le transport maritime et le commerce mondial. Il a également alerté sur la hausse des attaques de pirates attribuées au groupe jihadiste local affilié à l’État islamique. Du côté malgache, il s’était rendu le 4 novembre à Antsiranana, dans le nord du pays, autour de l’aéroport militaire d’Andrakaka.