Mali : le chef d'AFRICOM reçu par Assimi Goïta à Bamako, malgré l'alliance sécuritaire avec Moscou

Le commandant d’AFRICOM, le général Dagvin Anderson, a rencontré mardi 10 novembre 2026 le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, à Bamako, en marge du salon de défense BAMEX. Cette audience a lieu alors que Bamako s’appuie sur Moscou pour sa sécurité. Le compte officiel d’AFRICOM sur X l’a présentée ainsi : « Le commandant d’AFRICOM, le général Dagvin Anderson, a participé au BAMEX et a rencontré le président malien Assimi Goïta à Bamako pour discuter des options permettant de contrer des menaces communes, en particulier le JNIM et l’EIGS ». Ces deux groupes djihadistes sont actifs au Mali et dans les pays voisins, et le JNIM est lié à Al-Qaïda.

Washington met en avant la souveraineté malienne

Selon le compte rendu malien de l’audience, Anderson a d’abord salué la qualité des échanges, puis il a évoqué la souveraineté et l’indépendance du pays. Il a ensuite assuré que les États-Unis « restent prêts à épauler le Mali face au terrorisme et qu’ils veulent aussi aider les autres pays du Sahel ». Enfin, il a indiqué que Goïta était le premier chef d’État de la région reçu par son équipe dans cette démarche.

Pour rappel, ce déplacement suit celui d’Anderson à Lagos, au Nigeria, où il avait assisté les 26 et 27 octobre au salon AFRIDEX. Il prolonge aussi un contact plus ancien, puisque le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga avait reçu à Bamako, le 17 juillet, Frank Garcia, responsable des affaires africaines au département d’État américain, pour parler de coopération sécuritaire. Pendant ce temps, Bamako multiplie les partenaires militaires : Goïta a reçu le vice-ministre iranien de la Défense, Abass Mohammadi, et les autorités ont décoré le général russe Andriy Averyanov, conseiller de Vladimir Poutine, commandeur de l’Ordre national du Mali.