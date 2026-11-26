Près de cinq ans après le début de l’offensive russe, Emmanuel Macron fait de l’aide à l’Ukraine une question de sécurité pour toute l’Europe. Le président français a défendu le soutien de l’Union européenne à Kiev jeudi 26 novembre 2026 à Bruxelles, en Belgique, lors d’une conférence de presse tenue pendant le Conseil européen extraordinaire.

Ainsi, il juge cette aide d’autant plus nécessaire qu’un désengagement des États-Unis reste possible, et les Vingt-Sept examinent justement une nouvelle enveloppe pour 2027. « L’aide de l’Union européenne est cruciale, surtout au regard d’un possible retrait américain, parce que c’est une guerre qui nous touche directement. Les Ukrainiens se battent pour la souveraineté et l’intégrité territoriale de leur pays, mais ils sont aussi en première ligne de la sécurité européenne », a déclaré Macron. Puis, « Il suffit de regarder une carte, et de considérer l’histoire, pour le voir. Cette guerre est existentielle pour la sécurité européenne », a-t-il poursuivi. Enfin, « Abandonner l’Ukraine mettrait en danger notre propre sécurité à court ou moyen terme », a-t-il averti.

Un prêt de 45 milliards d’euros en discussion

La Commission européenne a proposé le 18 novembre un prêt pouvant atteindre 45 milliards d’euros pour 2027. Il s’ajouterait aux 90 milliards déjà accordés pour 2026 et 2027. Vingt milliards iraient aux dépenses civiles et 25 milliards à l’effort de guerre, alors que les besoins de Kiev pour 2027 sont estimés à 70 milliards d’euros.

Ensuite, l’Ukraine ne rembourserait qu’après avoir reçu des réparations de guerre de la Russie. Les revenus des avoirs russes gelés, environ 210 milliards d’euros, pourraient servir à ce remboursement. Toutefois, la Belgique refuse que les avoirs eux-mêmes soient utilisés. Le projet divise aussi les capitales. Ainsi, la Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie ne veulent pas y participer. En revanche, la Bulgarie se dit prête à contribuer, à condition que le prêt ne finance ni armes ni munitions.

Le budget de l’UE, autre dossier du sommet

Macron a aussi abordé le budget européen 2028-2034, sur lequel les États membres restent éloignés d’un accord. Il estime que les coupes de 200 milliards d’euros proposées sont une erreur stratégique et invoque la présidentielle d’avril-mai 2027, qui limiterait sa légitimité politique à partir de décembre. « Je ne signerai pas un accord déséquilibré », a-t-il déclaré. Ensuite, « Nous ne sommes pas prêts à conclure un accord à tout prix », a-t-il ajouté. Enfin, « Il ne sera pas possible de rouvrir ou de conclure les négociations sur le budget après le 31 décembre », a-t-il précisé. Les discussions se poursuivent jusqu’au vendredi 27 novembre.