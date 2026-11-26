Le Real Madrid a bâti son attaque autour de Kylian Mbappé, et un chroniqueur espagnol voudrait déjà l’en retirer. En Espagne, fin novembre 2026, Juanma Rodríguez a relancé le débat sur le poste de numéro 9 sur le plateau d’El Chiringuito. « Haaland serait un meilleur 9 que Mbappé pour le Real Madrid », résume la légende de l’extrait publié par l’émission. Ainsi, « J’adore Erling Haaland, mais on ne peut pas le recruter sans vendre Kylian Mbappé », a déclaré le journaliste. Ensuite, « Haaland est un buteur-né », a-t-il ajouté pour appuyer son choix. Enfin, « Je veux vendre Mbappé », avait déjà déclaré Juanma Rodríguez sur le même plateau il y a plusieurs mois.

Il appuie son idée sur un schéma précis, avec Vinicius Jr sur l’aile gauche, Erling Haaland dans l’axe et Diomande à droite. Ses collègues d’émission ne le suivent pas, car ils estiment que Mbappé n’a pas à partir pour qu’Haaland puisse arriver. Le journaliste est connu pour ses positions tranchées en faveur du Real Madrid, et ses sorties servent souvent à lancer la discussion en plateau.

Rien de concret côté madrilène

Cette prise de position reste une opinion et ne correspond à aucune démarche du club. Le journaliste spécialiste des transferts Ekrem Konur a assuré que le Real ne prépare pas d’offensive pour Haaland, car la direction juge que Mbappé couvre ses besoins offensifs. Son message n’est pas daté, ce qui invite à la prudence.

Du côté de Manchester City, le Norvégien est lié au club jusqu’en 2034. Une clause libératoire existerait dans son contrat, mais aucune confirmation officielle n’a été donnée. Ses résultats collectifs ont toutefois baissé depuis le départ de Pep Guardiola, ce qui nourrit les rumeurs sur son avenir.

Sur le terrain, les deux joueurs affichent des chiffres proches en Ligue des champions. D’après les statistiques de l’UEFA arrêtées en juin 2026, Haaland a inscrit 57 buts en 58 matches, contre 70 buts en 98 rencontres pour Mbappé. Haaland a aussi marqué face au Real en décembre 2025, sur penalty, lors de la victoire 2-1 de City au Santiago Bernabéu, un match que Mbappé a regardé depuis le banc.