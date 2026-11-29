Le technicien australien Ange Postecoglou, entraîneur d’Al Nassr, a retenu Cristiano Ronaldo Jr., 16 ans, pour le rassemblement de l’équipe première prévu le lundi 30 novembre, aux côtés de son père, Cristiano Ronaldo. L’information a été révélée par le quotidien saoudien Al Riyadhiah ce dimanche 29 novembre 2026. Le jeune attaquant évolue actuellement avec les équipes de jeunes du club, dans la catégorie des U17.

Cristiano Ronaldo Jr. a été formé dans les académies de la Juventus, de Manchester United puis d’Al Nassr. Son père a souvent confié son rêve de partager un jour le terrain avec son fils aîné : « Je ne ferai pas pression sur Cristiano Jr pour qu’il devienne footballeur, mais j’aimerais bien ». Il a souligné : « Je vois mon fils et il veut être comme moi ».

Une récompense après un doublé

La décision d’Ange Postecoglou intervient au lendemain d’une prestation accomplie de l’adolescent face à Al Ittihad en en U17. Le jeune joueur a marqué un doublé qui a permis à son équipe d’arracher le nul. Lundi, il partagera la pelouse avec le capitaine d’Al Nassr et le reste du groupe sénior.