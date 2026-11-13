Algérie : la France saisit la commission européenne pour défendre ses produits

Paris a demandé à Bruxelles d’examiner d’éventuelles mesures contre l’Algérie, accusée d’entraver l’arrivée de marchandises françaises sur son territoire. Pascal Confavreux, porte-parole du Quai d’Orsay a fait l’annonce ce vendredi 13 novembre 2026. Il a précisé que l’accord d’association entre l’Algérie et l’UE autorise le recours à des « mesures appropriées » lorsque ses engagements ne sont pas respectés. « Nous demandons à la Commission d’examiner immédiatement les conditions de leur activation », a-t-il déclaré. Il n’a pas détaillé la forme que pourraient prendre ces mesures. Aucune réaction officielle n’était enregistrée en milieu de journée du côté algérien. Alger n’a jamais reconnu avoir instauré de restrictions visant spécifiquement les produits français.

Cette annonce intervient alors qu’une crise bilatérale couve depuis 2024. Paris avait reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une position qu’Alger refuse d’admettre. Mi-2026, les relations se sont encore détériorées après l’incarcération en France d’un agent consulaire algérien. Plusieurs secteurs comme l’automobile, la sidérurgie ou l’agroalimentaire signalent un coup de frein brutal de leurs ventes, tandis qu’Alger a suspendu ses livraisons d’urée vers la France. Une source diplomatique française évoque un « embargo de fait ». Aucun texte officiel ne l’établit.

Des échanges commerciaux en net recul

Sur les mois d’août et septembre, les douanes françaises font état d’une baisse de 34 % des ventes vers l’Algérie , à 466 millions d’euros contre 707 millions un an plus tôt. En 2024, Bruxelles avait déjà ouvert une procédure contre Alger pour des restrictions aux importations, avant de réclamer en 2025 la constitution d’un groupe d’arbitrage. La Chine s’est imposée pendant ce temps, comme premier fournisseur de l’Algérie, devançant largement la France.