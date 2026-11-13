Algérie : Macron aurait envoyé en secret un conseiller pour renouer avec Tebboune

Le président français Emmanuel Macron aurait fait partir l’un de ses conseillers diplomatiques pour Alger dès les premiers jours de novembre 2026, sans l’annoncer, selon une information publiée le 13 novembre par Africa Intelligence. Cette mission viserait à rétablir le contact avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. En effet, selon Africa Intelligence : « Malgré les tensions bilatérales, le chef de l’État français Emmanuel Macron a discrètement dépêché son conseiller diplomatique à Alger début novembre pour tenter de renouer avec la diplomatie d’Abdelmadjid Tebboune ».

Les relations entre Paris et Alger sont tendues depuis juillet 2024, après le soutien de la France à un plan d’autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine et plusieurs autres couacs. Un début de dégel avait pourtant eu lieu en mai 2026. En effet, l’ambassadeur de France Stéphane Romatet a repris ses fonctions à Alger le 7 mai, puis la ministre Alice Rufo a remis à Tebboune, le 9 mai, un message de Macron.

Le 3 novembre, la présidence algérienne a aussi annoncé avoir reçu les félicitations du président français pour l’anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954. Le message publié sur X ne nomme pas le conseiller concerné.