Anthony Clark, acteur de la sitcom « Yes, Dear », est mort à 62 ans aux États-Unis

Six saisons et 122 épisodes de « Yes, Dear » ont fait d‘Anthony Clark un visage familier du public américain. L’acteur et humoriste est mort mardi 10 novembre 2026 aux États-Unis, à 62 ans, a annoncé Mike O’Malley, son partenaire à l’écran dans la sitcom de CBS. La cause du décès n’a pas été précisée. Diffusée de 2000 à 2006, la série suivait deux couples réunis sous le même toit.

Un humoriste révélé sur la scène de Boston

Mike O’Malley a rendu hommage à son ami mercredi 11 novembre, dans un message où il raconte leurs débuts et leur dernier échange : « Anthony Clark est mort hier. C’était un type hilarant. Quand ma femme Lisa et moi nous fréquentions, au milieu des années 1990, Anthony était déjà célèbre à Boston et remplissait régulièrement les salles. La première fois que nous l’avons vu au Comedy Connection, nous avons ri, ri et encore ri. Il était unique, l’un de ces humoristes qui rient avec vous de l’absurdité de leurs histoires et de leurs observations. J’étais fan avant d’être ami. Nous nous sommes parlé au téléphone il y a trois semaines. Il nous a de nouveau fait beaucoup rire. Je joins quelques photos de notre dernier épisode de “Yes Dear”, qui s’est terminé il y a vingt ans après 122 épisodes. Repose en paix, Tony ».

Né le 4 avril 1964 à Lynchburg, en Virginie, Anthony Clark avait d’abord construit sa carrière sur scène. Il figurait en 1995 au programme du spécial HBO « 1995 Young Comedians », aux côtés de Garry Shandling, Dave Chappelle et Dave Attell. Il avait ensuite joué dans le film « The Thing Called Love » (1993), dans la sitcom « Boston Common » sur NBC et dans « My Uncle Rafael » (2012). Il avait aussi présenté la quatrième saison de « Last Comic Standing ».

Dans « Yes, Dear », il incarnait Greg Warner, marié à Kim, jouée par Jean Louisa Kelly. La sœur de Kim, interprétée par Liza Snyder, et son mari, joué par Mike O’Malley, emménageaient dans la maison d’amis du couple.