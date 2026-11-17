La France a battu dimanche 15 novembre, à Bordeaux, la Turquie 2-1 et s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Pour Kylian Mbappé, la soirée a aussi une portée symbolique. Il s’agissait de sa 108e sélection. Le capitaine du Real Madrid rejoint Zinédine Zidane à la septième place des internationaux français les plus capés.

Pour rappel, Mbappé avait découvert l’équipe de France le 25 mars 2017 face au Luxembourg, à 18 ans. Son premier but est venu quelques mois plus tard, lors de son cinquième match, contre les Pays-Bas. Il affirme toujours prendre plaisir à être sélectionné près de dix ans après : « C’est toujours un plaisir d’avoir l’opportunité de jouer en sélection. »

Une soirée sans but, mais avec des occasions

Lors du match contre la Turquie, son nom n’a pas figuré sur la feuille des buteurs. Un but lui a été refusé pour hors-jeu à la 39e minute, et il a manqué quelques occasions. Sur TF1, Zidane a estimé que son capitaine méritait deux ou trois réalisations, déclarant : « Je suis très satisfait. » Mbappé est déjà le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 67 buts. Il se rapproche de Marcel Desailly, sixième avec 116 sélections. Thierry Henry (123) reste la prochaine cible, avant le record d’Hugo Lloris (145).