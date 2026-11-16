Zidane juge que Mbappé méritait 2 ou 3 buts contre la Turquie

Kylian Mbappé n’a pas marqué dimanche 15 novembre 2026 à Bordeaux, en France, mais son sélectionneur ne retient que ses occasions. Après la victoire 2-1 des Bleus face à la Turquie, Zinédine Zidane a affirmé sur TF1 que son capitaine aurait dû trouver le chemin des filets plusieurs fois : « Je suis très satisfait. Je crois qu’il aurait mérité de marquer 2-3 buts, il a eu des occasions, le gardien a fait des grands arrêts mais ça fait partie du jeu ». Ainsi, le joueur du Real Madrid, a quitté la pelouse sans but malgré un match jugé abouti par son entraîneur.

Mbappé revenait d’une gêne aux ischio-jambiers, qui l’avait écarté du déplacement à Milan le 12 novembre. En effet, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France n’avait plus joué depuis sa blessure au genou du 25 septembre en Turquie. Par conséquent, Zidane a insisté sur la création de ces occasions, qu’il a d’abord attribuée au seul joueur avant de se reprendre : « Le truc c’est de se créer des occasions, il se les crée tout seul, enfin avec tout le monde ».

Toutefois, le sélectionneur s’est montré plus réservé sur l’ensemble de la prestation. Les Bleus ont concédé de nombreuses occasions en première période, mais il a refusé de désigner des responsables : « Ce n’est pas la faute d’un ou deux joueurs ».

Enfin, cette victoire, acquise lors de la sixième et dernière journée, qualifie la France pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Elle lui assure aussi un statut de tête de série pour le tirage au sort de vendredi à Nyon.