Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a reconnu sa défaite aux élections législatives anticipées de ce dimanche 29 novembre 2026 en Espagne. Il a appelé le chef du Parti populaire (PP), Alberto Núñez Feijóo, pour le féliciter, selon RTÉ. Ainsi, le PP et le parti d’extrême droite Vox dépassent ensemble les 176 sièges de la majorité absolue au Congrès des députés, qui en compte 350. Les deux formations gouvernent déjà côte à côte dans plusieurs régions. Désormais, leur victoire met fin au cycle ouvert par Sánchez en 2018 à la tête de coalitions minoritaires.

Devant ses militants, au siège du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), rue Ferraz à Madrid, le dirigeant socialiste a d’abord reconnu l’avantage de ses adversaires : « Nous n’avons pas été assez forts pour battre la droite et l’extrême droite, mais nous n’avons pas perdu confiance dans nos institutions », a déclaré Pedro Sánchez. Ensuite, il a accepté le verdict du scrutin : « Nous acceptons le résultat des élections, sans aucune théorie du complot. Les urnes ont parlé », a-t-il affirmé.

Puis il a décrit l’état d’esprit de son camp : « C’est une triste nuit pour notre pays, mais cela ne veut pas dire que nous céderons à la passivité et au désespoir », a-t-il poursuivi. Enfin, il a promis une opposition ferme : « Nous ne leur laisserons rien passer », a-t-il conclu. Le PSOE prendra donc la tête de l’opposition.

Un dépouillement qui confirme le basculement

Le dépouillement, presque terminé, donne au PP autour de 133 sièges, contre 137 en 2023. Ensuite, Vox en obtient 52 alors qu’il en comptait 33 il y a deux ans. En revanche, le PSOE tombe à environ 115 sièges, contre 121 lors du dernier scrutin. Les deux grands partis perdent donc des élus, mais la droite l’emporte grâce à la progression de Vox.

Pourtant, Sánchez avait appelé les électeurs progressistes et les indécis à se mobiliser pour inverser les sondages, qui plaçaient tous le PP en tête. À l’inverse, Feijóo a célébré la victoire de son parti : « Nous avons réussi à abattre le mur », a déclaré Alberto Núñez Feijóo.

Un précédent en 2023

Toutefois, le scénario diffère de celui d’il y a deux ans. En 2023, le PP était déjà arrivé premier, mais Feijóo n’avait pas réuni assez de soutiens pour être investi. Sánchez avait alors conservé le pouvoir grâce aux petits partis. Cette fois, l’addition des sièges du PP et de Vox, avec ceux de l’UPN (parti navarrais allié au PP), écarte ce cas de figure. Enfin, Feijóo doit encore conclure un accord avec Santiago Abascal, le chef de Vox, avant d’être investi à la tête du gouvernement.